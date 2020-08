Cava de’ Tirreni, finalmente Giulia torna a casa: grande solidarietà per lei

Finalmente stamattina Giulia Muscariello può far rientro nella sua abitazione al quartiere Filangieri di Cava de’ Tirreni. E’ stata, infatti dimessa, la 18enne – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – a cui è stata amputata la gamba dopo l’incidente a Nocera Inferiore. Sono stati 1600 i donatori, raccolti oltre 40mila euro dalla raccolta fondi organizzata dall’amica del cuore Chiara Memoli. Soddisfatta la famiglia: potrà contare su nuovi spazi in casa.