Cava, incidente Giulia: parte il crowdfunding. Donazioni alle stelle grazie a Chiara Ferragni

A colpire la Ferragni la dinamica dei fatti ed anche la campagna di crowdfunding lanciata dalla Memoli per sostenere economicamente la sua amica Giulia, che in quel drammatico incidente ha subito l’amputazione della gamba sinistra. Le due ragazze, quella notte di due settimane fa, erano sedute su di un muretto all’esterno del McDonald’s di Nocera Superiore, quando un’auto piombò sul marciapiedi, travolgendole. Giulia si era accorta del sopraggiungere dell’auto e, anziché mettersi in salvo, con una mossa fulminea, spinse Chiara fuori dalla traiettoria della vettura, salvandole la vita.

Un gesto eroico e di grande generosità che ha portato Chiara a lanciare la campagna di raccolta fondi affinché la sua amica del cuore non abbia alcun tipo di preoccupazione nell’affrontare spese mediche e quant’altro dovesse servirle nel percorso di riabilitazione che l’attende. Probabilmente quando la Memoli ha avviato la raccolta sulla piattaforma GoFund-Me non si aspettava tanto clamore né tante donazioni e condivisioni. Nella giornata di domenica persino la Ferragni, nominata dalla rivista “Forbes” l ’influencer di moda più importante al mondo, ha voluto condividere la storia delle due ragazze sul suo profilo Instagram, contribuendo così a far impennare ulteriormente le donazioni. La Ferragni ha dato grande visibilità alla raccolta: sono arrivate donazioni da molte parti d’Italia.

La tragedia di Giulia ha scosso molto l’opinione pubblica ed ha acceso ulteriormente i riflettori su di una piaga, quella degli incidenti stradali, che vede protagonisti ragazzi molto giovani che abusano di alcool e stupefacenti. Giulia ha pagato un prezzo altissimo, difficile da accettare a soli 18 anni. Dal suo letto d’ospedale la giovane studentessa, che a settembre dovrà frequentare l’ultimo anno di liceo scientifico e conseguire la maturità, ha seguito l’andamento della raccolta fondi, sorpresa e anche felice della grande dimostrazione di affetto e di solidarietà che un po’ l’ha distolta dalla sua tragedia personale.