Positano, Costiera amalfitana risveglio da incubo, chiusa la SS163 . In 100 aspettano Autobus per lo zoo di Fasano al bivio di Montepertuso per la gita organizzata dal Comune di Positano . Una situazione surreale quella di questa mattina con l’ANAS che ha chiuso con una barriera in piena notte la Strada Statale Amalfitana 163 per l’ennesima “strana” caduta di pietrame. La strada principale di collegamento con la cittadina della Costa d Amalfi dalla direttrice Napoli – Salerno e Piano di Sorrento è chiusa. Nessuna informazione salvo Positanonews tutta la notte. Intanto in 100 aspettavano il bus per la gita allo zoo di Fasano con i bambini. Il consigliere comunale Nino Di Leva ha organizzato i cittadini, molti andati con mezzi privati, il trasbordo fino a Tordigliano dove aspettavano due autobus Elite

