Positano/Tordigliano, torna la paura. Chiusa la S.S. 163 per rischio caduta massi. Positanonews sul posto- ANTEPRIMA

Positano, Costiera Amalfitana. È stata disposta la chiusura della S.S. 163 km 9 + 700 tra Tordigliano e Positano per rischio caduta massi.

Intorno alle 23.30 si è verificata l’ ennesima frana . Al momento dell’accaduto si trovava di passaggio un volontario della

P.A. Millenium Costa D’ Amalfi che ha provveduto ad avvisare le autorità competenti e a mettere in sicurezza gli automobilisti, in attesa dei soccorsi, facendoli transitare a senso unico alternato per evitare ulteriori disagi ed incidenti, dato che la frana si è verificata in prossimità di una delle tante curve della statale.

Prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Piano di Sorrento, i Carabinieri di Vico Equense e l’ Anas che hanno disposto la chiusura della strada al km 9+700 per accertamenti.

Positanonews sul posto. Attualmente stanno posizionando dei New Jersey per bloccare la circolazione. Consigliamo quindi, essendo questa una notizia in anteprima fatta proprio per evitare problematiche di traffico per chi tra poche ore dovrà dirigersi a lavoro, si proseguire o via mare o per strade alternative.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per scoprire