Tordigliano ancora chiusa la SS163, si passa da Sorrento a Positano a proprio rischio. Verso senso unico alternato

Positano, Costiera amalfitana . Continua la maratona di Positanonews sulla SS 163 Amalfitana , siamo qui a seguire , quasi ininterrottamente , da dopo mezzanotte . Invitiamo tutti a seguirci sul sito e sui nostri social network, facebook, instagram, twitter, per ovvi motivi non possiamo rispondere alle centinaia di telefonate che ci stanno arrivando su questa problematica. Cerchiamo di fare un punto definitivo per la giornata di oggi e se vi saranno aggiornamenti ve li diremo in tempo reale.

La strada è stata al chilometro 9,700, in località Tordigliano, nel Comune di Vico Equense, precisamente nelle curve prima del rettilineo della “Pineta”, per far capire ai locali, dopo che in questi giorni sono cadute pietre in più occasioni, sempre di notte, nell’arco delle curve precedenti, dalla proprietà della Srl Positano, una società che voleva sfruttare la zona tanti anni fa e ora ha soci a Cava de’ Tirreni e Salerno.

La chiusura, dopo la caduta di pietre alle 23,30 di ieri, è avvenuta da parte dei vigili del fuoco di Piano di Sorrento in via emergenziale all’1,30, poi per disposizione dall’Anas che aveva già provveduto ad apporre le recinzioni a tutela della pubblica incolumità.

«Sulla strada statale 163 ‘Amalfitana’ è provvisoriamente chiuso il tratto al km 9,700 nei pressi di Vico Equense, in provincia di Napoli, per consentire gli interventi di messa in sicurezza a seguito della caduta di massi sul piano viabile. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile».

Molti non credono a eventi naturali, in questi giorni le pietre sono cadute ad orologeria almeno cinque volte, tutte documentate da Positanonews e siamo d’accordo , almeno in parte, con Giovanni Fucito su Problematiche Positano «Credo che le azioni terroristiche di disseminare massi sulla statale siano competenza dell’ANAS fino ad un certo punto. Più che altro, dovrebbe intervenire l’antimafia, chiudere la SS163 è un errore che asseconda chi ha un piano criminoso. Piuttosto, come nelle stazioni e negli aeroporti, sarebbe necessario impiegare l’esercito a controllare la zona almeno per un certo periodo»

Diciamo che ci sono episodi strani, avvenuti quasi sempre a ridosso di inizio settembre sulla strada che dalla Penisola Sorrentina porta a Positano, a volte in coincidenza con il Premio Danza, incendi, cadute massi, che portano a interventi e finanziamenti per questi interventi dalla Regione Campania. Ciò non toglie che il nostro territorio non sia a rischio idrogeologico e che fenomeni naturali possano avvenire, come pure il fatto che le pietre sulla sede stradale possono essere molto pericolose per la vita umana.

Crediamo però che una soluzione in questo tratto si possa trovare facilmente e, se vi è la volontà, in tempi brevi. La sede stradale larga e il fatto che le pietre siano cadute sempre a ridosso del costone e non oltre, consentono un transito abbastanza in sicurezza con senso unico alternato.

Siamo in contatto continuo col sindaco Michele De Lucia, con un corrispondente di Positanonews che a turno va sul posto. La SITA non passa ed effettua il percorso alternativo per Agerola, consigliabile anche per chi esce a Castellammare di Stabia dalla A3 Autostrada Napoli – Salerno, per Amalfi. Le auto stanno passando a loro rischio e pericolo. Pur essendovi una certa tolleranza con il divieto non vi è copertura assicurativa in caso di sinistri, se vi è un incidente si è responsabili ed inoltre si potrebbe essere sanzionati fino al ritiro della patente, ma i disagi del percorso alternativo sono tali e tanti che si passa, come, fra l’altro, avviene sulla Chiunzi, fra Tramonti e Ravello.

Si sta lavorando per il senso unico alternato, il sindaco Michele De Lucia è in contatto con il collega Andrea Buonocore, che è competente per il territorio. Si farebbe come a Maiori verso Cetara. Insomma si prospetta un’autunno con una Statale Amalfitana con due semafori ai due lati e due sensi unici alternati con i bus turistici in agguato, ne vedremo delle belle.

Speriamo di essere stati completi , oggi pomeriggio vi aggiorneremo con un altro articolo. Grazie e buona giornata a tutti. Non telefonate, mandate eventualmente messaggi o guardate il sito o la pagina Facebook.

Michele Cinque

direttore@positanonews.it