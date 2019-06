Positano, Costiera amalfitana. La pioggia non ferma il successo per il saggio di fine anno dell’Olimpic Positano che si è tenuto questa sera nella palestra dell’ Istituto Comprensivo Luca Antonio Porzio a Fornillo , in Via Pasitea.

Commozione durante il minuto di silenzio che spontaneamente c’è stato per la scomparsa di Colette, cognata di Adriana Canosa, colonna portante dell’Olimpic, che non è potuta essere presente per il lutto.

Dalla ginnastica, al Jeet Kune Do, che si sta tenendo nel nuovo spazio nell’ex scuola elementare, l’Olimpic ha una funzione sociale importantissima. Bravissimi tutti gli insegnanti, fantastici i ragazzi e le ragazze, complimenti agli assessori Guarracino Guida e Di Leva che hanno contribuito alla riuscita della festa e un grazie a Peppe Ferraioli per le foto ed i video.