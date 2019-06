Un pezzo di Positano vola in cielo, ci lascia Colette Canosa

Positano in lutto per la scomparsa di Colette Canosa, che lascia il marito Carlo ed i figli Veronica e Riccardo. Colette, di origini francese, era molto amata e benvoluta nella città della costiera amalfitana dove aveva portato la gentilezza e l’eleganza della sua terra. Una madre premurosa, una grande lavoratrice. Una donna onesta, buona e gentile, alla quale non potevi non voler bene. Al marito, ai figli ed a tutti i parenti di Colette esprimiamo con il cuore le nostre più sentite condoglianza con la triste consapevolezza che da oggi Positano sarà un po’ più triste senza il suo dolce sorriso. Addio Colette.