Il Presidente della Fondazione Correale Gaetano Mauro, cortese e disponibile come sempre, rilascia intervista sullo stato dell’arte per i lavori al Museo. I lavori stanno proseguendo, vi è stato un periodo di stasi, per un fraintendimento tra la Soprintendenza ai beni Architettonici e la Soprintendenza Archeologica, in seguito al rinvenimento nella parte cantinata della antica costruzione “alla Rota” come la denominano i Correale stessi, di una cisterna di epoca romana. Conseguentemente aggiornamento dei lavori con nuovi progetti, nuove esigenze economiche. Grosse e importanti sorprese, quando riapriremo , i sorrentini vedranno reperti archeologici in un luogo archeologico di strettissima pertinenza. Il presidente Gaetano Mauro si dice soddisfatto, in quanto vede realizzato , o in fase di realizzazione , quello che auspicava già da quando era consigliere , anni fa , vale a dire il recupero di questo ambienti. E noi siamo ancor di più emozionati, nella mia tesi di laurea, ormai di anni fa, tra le prime cose da porre in essere per il Correale del terzo millennio era proprio il recupero del piano cantinato.