Bomba d’acqua sulla costa d’ Amalfi e Sorrento , il pensiero va alle Marche. Dove è la prevenzione?

LA SITUAZIONE

di 11 Galleria fotografica La prima pioggia di agosto in costiera amalfitana: bagnanti in fuga









La Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, di cui ci occupiamo, sono sotto la pioggia battente dalle 23 circa di ieri sera. In nottata ci sono stati momenti di pioggia molto intensa. Fra la provincia di Napoli e Salerno vengono segnalati danni, ma ancora nessuna conseguenza gravissima.

Lungo la SS 163 Amalfitana pietrame e rami d’alberi lungo la strada.

Vie del mare interrotte all’alba per e da Capri .

Preoccupazione anche ad Atrani per il Dragone , a Ravello problemi per la viabilità, allagamenti nelle scale a Praiano e Positano , Piano di Sorrento allagamenti come al solito alla Siesta e problemi per i tombini, l’allerta meteo della Regione Campania era stata chiara .

Ultimo aggiornamento ore 4. Sarà un sabato di pioggia ma per domani, domenica , il tempo dovrebbe migliorare.