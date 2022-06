Namasté Praiano. Oasi Olistica protagonista di Uno Mattina su Rai Uno. Namasté Praiano. Oasi Olistica è stata la protagonista di un episodio del programma Unomattina Estate, in occasione della prossima Giornata internazionale dello Yoga che si terrà martedì 21 giugno.

“Come sempre è stato un grande onore ospitare la RAI a Praiano e un grande privilegio far conoscere al pubblico il festival che sta trasformando questo angolo di Costiera amalfitana in un’oasi olistica”, scrivono sulla loro pagina Facebook.

Elvira Zingone, ideatrice Festival yoga diffuso Namasté ha affermato che “Praiano morfologicamente è perfetta per poter praticare quelle che sono in generale discipline olistiche per l’esposizione al sole dalla mattina alla sera. Noi abbiamo il sole dalla mattina presto fino alla sera tardi. E tutti i giorni abbiamo vari punti del paese coinvolti nella pratica, che sia una piazza pubblica, che privati, per esempio giardini, terrazze di alberghi, case private”.

Nel nostro Paese, ormai, le discipline olistiche sono praticate da circa due milioni di persone, in cerca di benessere ed equilibrio tra mente e corpo.

“Il metodo Feldenkrais è un metodo soprattutto di percezione – ha detto l’insegnante di yoga Anna Ruocco -. Un po’ alla volta diventiamo consapevoli e coscienti di quello che avviene nel nostro corpo. Aiuta molto ad avvicinarsi al rilassamento, che è una cosa che non tutti riescono a fare con facilità”.