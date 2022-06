Massa Lubrense, la frazione di Schiazzano porge l’estremo saluto alla 76enne Pasqua Vinaccia

Massa Lubrense. Lutto nella frazione di Schiazzano per la scomparsa della 76enne Pasqua Vinaccia (vedova Erminione), Consorella della Congrega del S.S. Rosario dell’Annunziata. A darne il triste annuncio le figlie Giulia, Anna e Marcella, i generi Ambrogio e Phil, gli adorati nipoti Michele ed Alessandro, la sorella Clementina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che ora l’affidano all’infinita Misericordia di Dio affinché l’accolga tra le sue braccia e le doni il riposo eterno.

Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinta in Via S. Anna n. 9 di martedì 7 giugno alle ore 9.30 per la Chiesa Parrocchiale del S.S. Salvatore in Schiazzano.

La redazione di Positanonews porge le più sentite condoglianze ai familiari in questo momento di profondo dolore.