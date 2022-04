Piano di Sorrento, mercoledì 13 aprile sospensione idrica per lavori. Ecco le zone interessate

Piano di Sorrento. Mercoledì 13 aprile 2022, al fine di effettuare lavori su reti e impianti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nelle seguenti zone:

– Località Cepano

– Piazza Carlo Sagristani

– Via Belvedere

– Via Cepano

– Via Colli di Fontanelle

– Via Frevignone

– Via La Rocca

– Via Lepantine

– Via Michele Paturzo

– Via Mostrano

– Via Nastro Azzurro

– Via Nastro D’argento

– Via Passarano

– Via Pietrapiana

– Via Rosola

– Via Selva e traversa

– Via Spinosa

– Via Trasaella

Alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.