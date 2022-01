Meta, l’assessore Angela Aiello: “Il sindaco Giuseppe Tito merita la candidatura alle elezioni del Consiglio Metropolitano”

Meta. Il prossimo 13 marzo si svolgeranno le elezioni per il consiglio della Città Metropolitana di Napoli ed entro il 23 febbraio dovranno essere presentate le liste si terranno il prossimo 13 marzo, con la scadenza per presentare le liste al 23 febbraio. Le elezioni, inizialmente previste per il 20 febbraio, sono state rinviate dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in considerazione della richiesta pervenuta dalle forze politiche del territorio che hanno evidenziando l’aumento considerevole in questi ultimi giorni dei casi covid e la conseguente impossibilità di garantire la giusta partecipazione alle prossime elezioni del Consiglio Metropolitano e anche alla luce dei dati sui contagi rilevati dall’osservatorio della Regione Campania. Tale scelta, ha ricordato il sindaco Manfredi, è stata assunta soprattutto al fine di garantire la sicurezza di quanti saranno coinvolti nello svolgimento del procedimento elettorale.

Per quanto riguarda la penisola sorrentina sembra quasi certa la candidatura del sindaco di Meta Giuseppe Tito che, come precisa l’assessore Angela Aiello, ha dimostrato grandi capacità politiche ma soprattutto umane e, quindi, merita la ricandidatura. L’assessore Aiello precisa: «Ovviamente a lui non sfuggono le logiche che governano realtà complesse come il Partito Democratico metropolitano. lo ho provato in ogni modo a ricucire lo strappo. Ora attendo fiduciosa».