Meta, Angela Aiello “Se c’è riconoscenza Peppe Tito alla Città Metropolitana, io sindaco? Vedremo”

Meta ( Napoli ) . Vediamo Angela Aiello sempre impegnatissima fra il ruolo di madre e politica, forse una delle donne politiche più attive della Penisola Sorrentina, la più votata fra Sorrento e Vico Equense . Peppe Tito ce la farà ad essere eletto alla Città Metropolitana di Napoli ? “Secondo me si, i voti li prende, poi se c’è riconoscenza per quello che ha fatto sicuramente verrà eletto..” Angela Aiello candidata sindaco, sono in tanti a dirlo e a chiederlo.. “Vedremo quando sarà il momento..”