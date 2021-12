Piano di Sorrento, votazione Forum dei Giovani. Gabriele Di Filippo: “Oggi ho votato per l’ultima volta per il rinnovo del Consiglio Direttivo”

Oggi ho votato per l’ultima volta per il rinnovo del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, visto che tra 5 anni non sarò più tra gli elettori avendo superato i 35 anni.

Poco più di 3 anni fa sono entrato nel Forum come consigliere delegato, visto che i candidati erano meno dei posti disponibili.

Abbiamo trovato un organo “zoppicante”, un’associazione senza statuto nè atto costitutivo e un conto corrente con poco più di 200€.

Ci sono voluti mesi e tanto impegno da parte di tutti per raggiungere quello che io ho sempre definito “un buon livello”, ma sicuramente non il traguardo di un percorso che deve ancora continuare.

Abbiamo fatto partire corsi “rivoluzionari” rispetto a ciò che era stato fatto in precedenza.

Attivato il progetto “Young Card” che ha permesso ai nostri soci (più di 300 ad oggi) di accedere a numerosi sconti in alcune attività di Piano.

Ottenuto una sede in via San Michele, l’agrumeto e poi il Centro polifunzionale, dove poter svolgere i corsi di formazione e permettere ai Giovani di incontrarsi.

Rivoluzionato quello che era il meccanismo di adesione alle varie iniziative rendendo la procedura completamente paper-free, con un risparmio non solo per l’ambiente ma anche per i nostri iscritti, che hanno potuto completare l’iscrizione ad un corso e pagare la quota direttamente online.

Siamo riusciti a creare una gestione economica INDIPENDENTE dai fondi comunali, e questo ci ha permesso non solo di poter gestire la nostra cassa sociale in autonomia, ma di snellire molte delle procedure così da avviare corsi ed iniziative in breve tempo (e spendendo molto meno rispetto a quanto si faceva prima!)

Abbiamo imparato, durante la pandemia, che fare del bene è l’unico investimento in cui non si perde mai.

Proprio da qui, secondo me, il nuovo Forum dovrà ripartire: bisogna puntare alla formazione (soprattutto non-convenzionale), alla socializzazione e all’integrazione di tutti, senza dimenticare che la solidarietà e le “opere sociali” non solo migliorano la comunità in cui viviamo ma ci rendono delle persone migliori.

Sono andato via, qualche mese fa, sapendo di aver lasciato una famiglia di amici che non si sono mai tirati indietro. Persone che hanno lavorato, in silenzio, per mesi senza essere pagati neppure un euro.

In compenso la nostra ricompensa è stata un’altra: la nostra valuta sono stati i sorrisi, gli abbracci, la gratitudine delle persone, i traguardi e i successi dei nostri soci, le parole ed i messaggi di stima inviatici (e non) da chi ci ha seguito ed ha apprezzato il nostro operato.

Oggi, scegliere due nomi tra quelli di amici vecchi e ragazzi nuovi, per me è stato difficile.

Il mio augurio è quello di puntare sempre in alto, continuare a migliorarsi e “seminare bene”, senza mai lasciarsi ingannare da insani protagonismi.

Questo è stato il segreto per questi 3 anni fantastici insieme.

In bocca al lupo a tutti 💪