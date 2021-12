Piano di Sorrento, ecco i nomi dei nuovi 15 consiglieri eletti al Forum dei Giovani

Nelle giornate di ieri ed oggi, presso il Centro Polifunzionale di Via Cavottole, si sono svolte le elezioni per il rinnovo di n. 15 Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”. Ecco i nomi degli eletti:

1. Arpino Giuseppe

2. Milano Gelsomina

2. Stinca Giuseppe

4. Mastellone Antonino Pio

5. Ponticorvo Federico

6. Aiello Antonino

6. D’Esposito Giorgia

8. Felice Antonino

8. Ruggiero Gaetano

10. Trombetta Maurizio

11. D’Esposito Sara

12. Izzo Mattia

13. Somma Andrea

14. Cuccaro Donatella

15. Russo Rossana

Ed arriva anche il messaggio del sindaco di Piano di Sorrento Salvatore Cappiello: «Si sono da poco concluse le elezioni per il rinnovo del Forum dei Giovani. I miei complimenti vanno ai ragazzi che hanno deciso di impegnarsi in prima persona ed ai tanti che hanno partecipato alle votazioni dimostrando di credere nella funzione propulsiva e propositiva di questo Organismo. Auguro ai nuovi eletti di portare avanti idee e attività, contribuendo al miglioramento e alla crescita della nostra Città. Saremo lieti, come Amministrazione, di ascoltare le istanze e di intavolare dibattiti con il Forum, al fine di condividere con questa generazione, che rappresenta il futuro della nostra comunità, scelte importanti su politiche e servizi. Il nostro domani parte da qui! Alle ragazze e ai ragazzi neoeletti il nostro caloroso in bocca al lupo!».