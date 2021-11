Segnalazione di Maurizio Vitiello – SESSO E VODKA A COLAZIONE di Paul Emme.

SESSO E VODKA A COLAZIONE

Storia vera di un sex-addict

romanzo autobiografico di Paul Emme

dal 1° dicembre 2021 in vendita su Amazon





La ricerca ossessiva del piacere distoglie dalle cose più importanti, genera ansia e ulteriori problematiche emotive. Sesso e vodka a colazione, dal 1° dicembre 2021 in vendita su Amazon, è il primo romanzo autobiografico di Paul Emme, un apparente donnaiolo voluttuoso, superficiale e materialista, capace solo di alternarsi tra donne, alcol e notti brave.

Il libro, in realtà, è il diario sincero di una persona incapace di trovare un giusto equilibrio tra le diverse personalità che albergano in lui, come in fondo in ognuno di noi.

L’autore segnala: “Sono cresciuto all’ombra di una figura paterna che si scherniva costantemente di me mal sopportando le mie scelte, che andavano in una direzione diametralmente opposta rispetto ai suoi desideri e auspici. Avevo bisogno di iniezioni di sicurezza e le ho intercettate dapprima nelle sostanze stupefacenti, poi nelle donne.”

Dopo la sua prima esperienza sessuale, a quindici anni, Paul passa dall’essere un adolescente bisognoso d’affetto e insicuro a un uomo insaziabile, affamato di donne.

La dipendenza sessuale ha generato un conflitto tra il ragazzo romantico e il bisogno compulsivo di vivere una vita borderline, sempre alla ricerca degli eccessi.

Sempre l’autore specifica: “Avere genitori che vogliono importi le proprie passioni è davvero frustrante. Seguire una linea già tracciata significa mettersi da parte, dirsi addio e perdere l’equilibrio. La mia non è chissà quale incredibile storia, ma le problematiche di cui parlo sono molto più comuni di quanto si possa immaginare. Per questo ho sentito il bisogno di raccontarla e condividerla, perché ero sicuro che moltissime persone si sarebbero riviste o, almeno, ne sarebbero state incuriosite.”

Il libro inizia con il protagonista, Paul Emme, che si reca dalla psicologa perché accusa un forte stato d’ansia e stanchezza cronica.

Inizia, così, un viaggio a ritroso nel tempo, scavando nelle pieghe di un passato, custode della chiave di lettura del suo presente.

In una costante altalena tra ieri e oggi, alla fine Paul si ritrova trentenne, nell’ultima seduta dalla psicologa, a nodi sciolti e con il perdono in tasca.

Nel libro, le esperienze di Paul sono raccontate senza filtri.