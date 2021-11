Finanziamenti per il turismo: ATEX chiede incontri a Napoli, Sorrento e Capri.

La Regione Campania ha candidato a finanziamento sul Pnrr una sessantina di progetti per un importo di 9 miliardi di euro.

È molto importante conoscere questi progetti perché possono indirizzare gli operatori economici verso specifiche direzioni.

Anche gli operatori del turismo possono valutare se e in quali tra questi progetti vi siano misure che possono coinvolgere direttamente e indirettamente la filiera turistica.

Per questo abbiamo chiesto all’assessore regionale al Turismo Casucci di trasmetterci l’elenco di questi progetti e di organizzare a Napoli, a Sorrento e a Capri tre incontri in cui illustrare questi progetti agli operatori economici per una opportuna azione di coinvolgimento e informazione

Sergio Fedele

Presidente Atex Campania

Graziano d”Esposito

Presidente Atex Isola di Capri

Bernardo Amodio

Presidente Atex Napoli

Pietro Cannavacciuolo

Presidente Atex Meta

Fabrizio Di Gennaro

Presidente Atex Vico