Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio è approdato ieri a Sorrento in occasione del G20 del commercio, e già si parlava di turismo. Abbiamo potuto documentare il primo incontro tra il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e l’on. Di Maio grazie a Gigione Maresca per Positanonews presente sul territorio in Piazza Tasso.

Foto e Video: Gigione Maresca

E’ proprio qui che ieri si sono svolti i primi eventi in programma per il 9 e 10 ottobre. L’evento, organizzato nel quadro della Presidenza italiana del G20, mira a favorire nuovi investimenti internazionali e rafforzare la cooperazione tra attori pubblici e privati sul tema dell’innovazione.

La comunità internazionale deve riunirsi per trovare soluzioni a lungo termine, innovative e sostenibili alle complesse sfide che il mondo deve affrontare oggi, dalla pandemia di Covid al cambiamento climatico – ha dichiarato ieri il Ministro Di Maio.