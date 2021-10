Sorrento zona rossa per il G20 del commercio arrivano i ministri esteri da Di Maio , speciale Positanonews TG . I nostri inviati Gigione Maresca e Claudio Ferrara in giro per le strade e le piazze deserte, super controllate da polizia, guardia di finanza, carabinieri e vigili urbani, ma anche dalla Capitaneria di Porto via mare . Da Sant’Agnello in poi controlli serratissimi, caos per chi voleva raggiungere Sorrento oggi anche a causa dello sciopero dei trasporti pubblici, scuole chiuse. Intanto sono cominciati i lavori con l’arrivo dei Ministri che Di Maio sta documentando sulle stories di instagram