Minori, il turista positivo è stato trasferito oggi al Covid Center dell’Ospedale del Mare di Napoli

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale comunica che n ella giornata di oggi il turista statunitense – regolarmente vaccinato – che era risultato positivo al Covid-19 è stato trasferito presso il Covid Center dell’Ospedale del Mare di Napoli dove attenderà la guarigione. Il turista, in attesa di essere trasportato in ospedale, si trovava in quarantena nell’albergo dove alloggiava.

Scendono, quindi, a 5 gli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’invito a non abbassare la guardia e continuare a rispettare le norme anti-Covid: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale.