Ancora eventi di grande interesse che valorizzano i giovani voluti dall’amministrazione di Vincenzo Iaccarino , con la commissione cultura , dove è molto attiva la professoressa Myriam Perfetto a Villa Fondi a Piano di Sorrento .

Ieri sera abbiamo potuto incontrare la nostra Gaia Girace

Foto 2 di 2



Nei prossimi mesi su Rai 1 andrà in onda la terza stagione de L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta e per fortuna la produzione ha pensato di non sostituire le attrici che hanno contributo a portare al successo la serie tratta dai libri di Elena Ferrante. Le protagoniste sono Gaia Girace (che interpreta Lila) e Margherita Mazzucco (che interpreta Lenù); proprio Gaia Girace aveva svelato un retroscena, “Pensavo di dire addio a Lila. Ero triste e disperata. Poi mi hanno detto che con il trucco mi avrebbero fatto diventare vecchia”.

Gaia Girace è assolutamente un talento della recitazione e lo ha dimostrato nelle precedenti stagioni de L’amica geniale. La terza serie tornerà nei mesi prossimi su Rai1 e ritroverà sia Gaia Girace sia Margherita Mazzucco.

Ma a Positanonews ha rivelato che ci sono anche altri progetti “Preferisco non parlarne ancora..”

Gaia è una ragazza semplice e ci ha sorpreso , sapevamo che amava la Pallavolo e che , pur avendo successo, non è la recitazione al centro dei suoi interessi , cosa farà dopo gli studi?

“Frequenterò l’ultimo anno del Liceo a Meta, poi vorrei iscrivermi a Economia e Commercio”