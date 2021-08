Positano ricorda Raffaele Rispoli a 7 anni dalla tragedia

La città di Positano, in costiera amalfitana, ricorda Raffaele Rispoli a 7 anni dalla sua scomparsa in quel lontano 9 agosto 2014. Quel giorno fu fatale per il povero Raffaele, che attraversando la statale 163 “amalfitana” a Tordigliano, incappò in un terribile incidente che gli cosò la vita a bordo di un mezzo a due ruote.

Ricorderemo per sempre Raffaele con il suo splendido sorriso, un angelo scolpito nei nostri cuori, strappato via dalla vita troppo presto. Raffaele è stato strappato via anche dalle braccia dei suoi genitori Mechy e Domenico, titolari dell’hotel Savoia, travolti dal forte dolore una volta appresa la notizia. In quell’incidente, tra l’altro, rimase vittima anche il giovane Vincenzo Veropalumbo di Scafati di soli 18 anni.

Rinnoviamo il nostro cordoglio per la scomparsa di Raffaele e Vincenzo, le cui famiglie piangono ogni anno la scomparsa dei figli e parenti che tanto hanno amato e continueranno ad amare.