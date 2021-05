I satelliti Starlink di Elon Musk creano una fila di luci nel cielo della costiera amalfitana e sorrentina

In tanti in costiera amalfitana e penisola sorrentina hanno notato uno strano fenomeno verso le 22.00 circa. Il buio del cielo attraversato da tantissime luci in fila indiana. Di certo non sono stelle visto l’allineamento. Di cosa si tratta? Sono i satelliti Starlink messi in orbita da SpaceX, l’azienda di Elon Musk, il cui scopo è quello di incrementare la copertura internet. Questi satelliti si trovano a una distanza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre e sono costantemente monitorati. La loro traiettoria si può seguire su vari siti come findstarlink.com e satellitemap.space

Domani sera guardate il cielo perché il fenomeno dovrebbe ripetersi.

Tante segnalazioni da Amalfi a Ravello, da Positano a Praiano, da Sorrento a Vico Equense ( da dove è stata scattata la foto , a Seiano)