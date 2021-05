Boato nella notte a Positano dopo il passaggio dei satelliti di Elon Musk. Una coincidenza solo temporale nella perla della Costiera amalfitana. Sono arrivate varie segnalazioni, ma al momento non abbiamo ancora saputo con certezza di cosa si sia trattato. Qualcuno addirittura parla del missile che doveva entrare nell’atmosfera ma in questo caso si sarebbe sentito in tutta la Campania e non solo in Costa d’ Amalfi, in particolare oltre a Positano anche Praiano.