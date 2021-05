Coronavirus: il pressing per il coprifuoco a mezzanotte. Il pressing delle ultime ore è continuo, costante. E, alla fine, il Governo potrebbe anche cedere. È il coprifuoco il “tarlo” di tutt’Italia: l’esecutivo guidato da Mario Draghi, da giorni, sta ascoltando le richieste più o meno pressanti – per far slittare l’orario della “ritirata” o addirittura mandare in soffitta il provvedimento. Qualcosa si farà: la certezza arriva da fonti governative che, dunque, hanno tolto gli ultimi interrogativi su una possibile prosecuzione dell’Italia “zona rossa” a partire dalle ore 22. Dal prossimo 24 maggio, dunque, il coprifuoco slitterà di almeno un’ora: l’ufficialità dovrebbe arrivare lunedì quando è in programma la “Cabina di regia bis” fra gli esponenti del Governo e gli esperti del Comitato tecnico-scientifico convocata proprio per discutere del “caso coprifuoco” e delle altre riaperture. Adesso, però, ci sono spiragli che la limitazione, già dal 24 maggio, possa scattare a mezzanotte. E la conferma che la pressione sull’esecutivo possa andare a buon fine è arrivata ieri dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto in un incontro con il direttivo di Fipe-Confcommercio. «È probabile che lunedì venga ufficializzato lo slittamento del coprifuoco di una, due ore», ha detto agli operatori del settore il “braccio destro” del ministro Roberto Speranza.

Toccherà attendere qualche ora, dunque, per capire come sarà modificato questo provvedimento e gli eventuali anticipi alle altre aperture. Oggi, intanto, si compirà un altro passo per la rinascita: in base al Decreto Legge emanato nelle scorse settimane, infatti, potranno riaprire gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto. Un volano per la stagione turistica estiva, un piccolo passo molto significativo per un’Italia che, adesso, sente molto meno forte la forza del virus.