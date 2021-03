Cetara, quasi al termine i lavori di collegamento al Depuratore di Salerno. Si finirà in estate

Cetara. Si avviano alla conclusione i lavori di collegamento attraverso una condotta sottomarina del Comune di Cetara con l’impianto di depurazione di Salerno per il trattamento dei reflui urbani. L’intervento, rientrante nel progetto della Provincia di Salerno, Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali, ha previsto la realizzazione di una condotta sottomarina che collega il parcheggio antistante il porto del paese costiero con il parcheggio di Via Ligea, con reflui provenienti da Cetara, attraverso due ulteriori stazioni di sollevamento, raggiungeranno l’impianto di depurazione del capoluogo di provincia.

«I lavori del Grande Progetto – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese ci permettono di contribuire direttamente al miglioramento della salubrità e qualità dell’ambiente, con immediati riscontri anche sulla balneabilità delle coste. La nostra è una provincia a forte vocazione turistica e il risanamento ambientale va a favorire i flussi turistici che, soprattutto in questo momento storico, sono fondamentali per creare sviluppo e occupazione».

Gli operai delle ditte incaricate hanno completato le attività di trivellazione dei pali di contenimento laterale di entrambe le stazioni mentre è in corso la realizzazione del “tappo di fondo”. I tempi per la conclusione degli interventi dovrebbero essere stimati in qualche settimana. «Un intervento veramente importante spiega Strianese – che prevediamo di concludere per l’estate ». Soddisfatto il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, per il grande lavoro organizzativo svolto che porterà ad un risultato molto importante non solo per il borgo marinaro della Costiera Amalfitana ma per l’intero comprensorio: «Sono orgoglioso del lavoro svolto – spiega Della Monica – perché molto presto non scaricheremo più i reflui in mare ma saremo collegati con il depuratore di Salerno. In questo modo tuteleremo uno dei nostri patrimoni più importanti, il mare. Risultato estremamente importante non solo per Cetara ma per l’intera Costiera».