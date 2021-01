Piano di Sorrento, Lavori a Marina di Cassano “Prigionieri in casa”. Arrivano continue segnalazioni nella redazione di Positanonews per i disagi per i lavori a Marina di Cassano “Siamo prigionieri in casa”, “Non possiamo fare neanche la spesa” , “Se piove ci allaghiamo” . Ci siamo affacciati da Villa Fondi ed ecco a voi il video.