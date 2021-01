Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe è guarito dal Covid-19 e lascia l’ospedale

Napoli. Il cardinale Crescenzio Sepe è guarito dal Covid-19. Il tampone finalmente ha dato esito negativo e l’alto prelato questa mattina è stato dimesso dall’ospedale “Cotugno” nel quale si trovava ricoverato dallo scorso 22 gennaio quando il suo quadro clinico era peggiorato anche a causa di una polmonite bilaterale interstiziale.

Il primario Dott. Rodolfo Punzi ha precisato: “Ho raccomandato al cardinale di riguardarsi e rispettare scrupolosamente il riposo. Ha avuto una seria polmonite per la quale in questo momento non abbiamo ritenuto necessario ripetere la tac”. Ed il cardinale Sepe ha risposto con una delle sue battute: “In genere i preti non ascoltano nessuno, ma visto che si tratta di medici osserveremo le loro prescrizioni”.

Il cardinale Sepe ha raggiunto la sua nuova abitazione diocesana a Capodimonte dove trascorrerà il periodo di convalescenza. Questo non gli consentirà di partecipare il prossimo 2 febbraio alla Santa Messa che sarà celebrata nella cattedrale partenopea per l’insediamento del suo successore, l’arcivescovo Domenico Battaglia.