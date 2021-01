Maiori piange la signora Antonietta, cuore del Ristorante Mammato. Il Covid l’ha portata via

Maiori oggi ha perso un altro pezzo di storia: la signora Antonietta Fortezza, la mamma del noto dj Enzo Mammato. “Per chi non la conoscesse lei è la signora Antonietta, zia Antonietta, e per tutta la sua vita insieme al resto della famiglia ha portato avanti il Ristorante “Mammato dal 1890“, leggiamo sul profilo del Ristorante pizzeria Mammato, che ha pubblicato anche una foto (che riportiamo) che mostra Antonietta a lavoro.

“Eccola qui in uno scatto che racchiude tutto il suo essere: lei mentre cucina, perché non importa quanto fosse stanca, lei fino all’ultimo cucinava per tutti sempre con quel sorriso stampato sulla bocca perché per lei non c’era cosa più bella che donarsi alle persone. Se mi dovessero rispondere cosa sia cucinare con amore e passione risponderei: Lei. Il suo ricordo continuerà a vivere in tutti noi e li resterà per sempre” – leggiamo ancora.

Purtroppo la signora Antonietta, positiva al virus, era stata ricoverata martedì scorso al Covid Hospital di Scafati viste le sue condizioni in peggioramento. Stamattina è venuta a mancare presso il reparto rianimazione di Eboli. Ci lascia poco dopo la scomparsa del marito Alfonso, deceduto a giugno 2020. Insieme hanno portato avanti l’attività di famiglia, fiore all’occhiello della ristorazione in Costiera. La cucina – quella buona, tradizionale, saporita – è sempre stata la sua passione, tanto che nel 2016 ha ricevuto il premio “Io donna per Maiori” da parte del Comune “per i sapori del cibo”.