Maiori: si è spenta Antonietta Fortezza, la mamma di Enzo Mammato

Maiori (Costiera amalfitana). Una brutta notizia questa mattina che ci lascia senza parole. Come leggiamo da un post di Costantino Amatruda, è venuta a mancare Antonietta Fortezza, la mamma di Enzo Mammato, notissimo dj non sono in Costa d’Amalfi ma in tutta Italia. Enzo Mammato ha lavorato in diversi posti in giro per il mondo, dalla riviera romagnola a Formentera fino a Porto Cervo. Commuovente il post di Costantino.

La redazione di Positanonews si stringe intorno alla famiglia Mammato, al caro Enzo, e porge le più sentite condoglianze.