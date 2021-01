Giornata della Memoria a Cetara: “Riconoscimento grave di cui l’Europa è stata protagonista”.

“Domani ricordiamo il Giorno della memoria – ha detto il sindaco di Cetara, il piccolo paese della Costiera Amalfitana, Fortunato Della Monica -.” «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati» (Legge 20 luglio 2000, n. 211, art. 1 comma 1).

Il Giorno della Memoria è il riconoscimento di un fatto particolarmente grave di cui l’Europa è stata protagonista, e dobbiamo viverlo non per celebrare, ma ribadendo la necessità di studiare e capire il passato.

Allo stesso tempo, però, dobbiamo trasmettere il ricordo e non solo la memoria del passato perché imparare è un’azione che interessi non solo la mente e quindi la memoria, ma anche il cuore per trasformarsi in ricordo e idee per migliorare il futuro.

Non dimenticare è un dovere civile, è un atto fondamentale per riuscire a riconoscere i focolai di male che oggi si possono nascondere nella nostra società. La diversità è ricchezza, confronto, scambio di idee, condivisione di usi, costumi e saperi. E dobbiamo ricordare soprattutto perché non è solo l’odio che uccide, ma anche l’indifferenza.

La memoria va anche a tutte le persone che hanno perso la vita per il loro pensiero, religione, razza, per l’origine, il sesso o per altre ragioni discriminatorie.

Infine, ricordiamo che la democrazia e la libertà sono sempre il risultato di grandi lotte e sofferenze.

«Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare». (Liliana Segre)”.