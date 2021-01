Coronavirus, ad Agerola domenica 10 gennaio screening per alunni e personale scolastico.

Con l’imminente ripresa della didattica in presenza, diventa fondamentale attivare un’azione di screening di massa destinata agli alunni (infanzia e prime due classi della primaria) e al personale scolastico che da lunedì 11 gennaio torneranno a scuola. Stiamo raccogliendo, tramite la segreteria scolastica e i rappresentanti di classe, le prime adesioni per coordinare l’intervento già a partire da domenica 10 gennaio.

L’adesione è facoltativa, anche se auspichiamo una risposta di massa. L’obiettivo è il rientro in classe in totale sicurezza. E confidiamo nella collaborazione di tutti.

Lo screening sarà effettuato da personale medico – infermieristico specializzato e consiste nel sottoporre alunni e personale al tampone rinofaringeo. Si tratta di un test molto rapido, della durata di alcuni secondi, che consiste nell’infilare un bastoncino molto fine, morbido e flessibile nella parte superiore della faringe, posta in profondità dietro al naso Il test non è rischioso né per i bambini né per gli adulti. Il referto sarà trasmesso tramite mail nel giro di qualche ora.

Lo screening sarà effettuato presso il Drive Through, area esterna l’ex Guardia Medica, in via Sant’Antonio Abate. Bisognerà recarsi presso il Drive Through con la propria auto, domenica 10 gennaio in un orario che provvederemo a comunicare nella giornata di domani.

Seguirà, nei prossimi giorni, il calendario screening per tutti gli altri alunni e studenti che nelle prossime settimane rientreranno in classe.