Padre Enzo Fortunato interviene al Positanonews TG di questa sera in collegamento da Assisi: “Oggi abbiamo lavorato perché sabato c’è il concistoro dove il nostro custode è stato eletto cardinale. Poi l’8 dicembre vivremo l’accensione dell’albero di Natale in diretta su Rai 1. E proprio ieri la Rai ci ha confermato che faremo anche il concerto di Natale, ovviamente nel rispetto delle misure di sicurezza.

A Natale, inoltre, realizzeremo un Presepe multimediale facendo rivivere gli affreschi di Giotto attraverso le tecniche tridimensionali ed attraverso anche la riproduzione delle figure del Presepe, quindi gli affreschi che prendono vita davanti alla Basilica. Lo faremo in maniera sobria per dare un messaggio al paese ed alla popolazione.

Queste feste le vivremo con una certa drammaticità ed anche una certa sofferenza, ma la luce della speranza non deve spegnersi. E’ quella che portiamo dentro da trasmettere attraverso i valori cristiani e riscoprendo anche i valori familiari. Se ci sono delle situazioni di acredine questa è una grande occasione per fare pace, per riguardarsi negli occhi e ricominciare. Credo che tutta questa sofferenza che stiamo vivendo può essere anche foriera di atteggiamenti nuovi. Sono convintissimo che tutto questo ci sta segnando profondamente ma spero che possa segnare positivamente i rapporti familiari. Credo che la costiera abbia bisogno di un sussulto, di un salto nel recuperare le relazioni familiari e fraterne”.