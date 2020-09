Amalfi. Si infiamma la campagna elettorale. Del Pizzo attacca, Milano parla di progetti. La campagna elettorale della Costiera amalfitana vede contrapposti “Amalfi rinasce” con gli ex sindaci Alfonso Del Pizzo e Antonio De Luca che attaccano , l’ultimo comizio su “Le dieci piaghe” di Amalfi, sui soldi incamerati e sulle assunzioni al NH Hotel, mentre nella lista di Daniele Milano “Liberi” , si preferisce non attaccare e non rispondere alle polemiche , ci sono stati gli interventi dei candidati con i loro progetti fra cui interessante quello sul traffico per la ZTL e il GPS. Continua la campagna anche con incontri fra i cittadini