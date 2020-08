Maiori, elezioni comunali: si prevede una partita a quattro

Mancano sei giorni alla presentazione delle liste, mentre Maiori si prepara a festeggiare Ferragosto, sembrano già delinearsi le compagini che scenderanno in campo in questa competizione per il rinnovo del consiglio comunale, ma non si escludono colpi di scena. Gli incontri si fanno sempre più fitti per redigere liste e si prevede una partita a quattro in questa tornata elettorale. Il sindaco uscente Antonio Capone sembra intenzionato a rinnovare la propria squadra con volti nuovi, candidando anche Enzo Mammato, che ha sempre manifestato la volontà di mettersi al servizio del paese, aspirando all’assessorato al turismo.

Leggi anche Elezioni Positano, Amalfi e Maiori il punto e i nomi

Certa è la candidatura di Lucia Mammato, che dovrebbe ricevere l’appoggio della minoranza uscente e dai pezzi distaccatisi dalla maggioranza di “Obiettivo Maiori”. Sta raccogliendo adesioni anche il medico Giampiero Romano, che sta formando una proposta politica con il coinvolgimento di giovani e sta lavorando per limare gli ultimi dettagli. Salvatore Proto invece starebbe contribuendo alla costruzione di un ulteriore lista, che stando a quanto si apprende, si propone di scardinare i vecchi schemi politici: a guidare la lista, secondo voci insistenti, sarebbe Maddalena Romano, cugina del dottor Romano.