Elezioni Positano, Amalfi e Maiori il punto e i nomi nei tre paesi al voto in Costiera amalfitana.

Positano: Si susseguono le riunioni nell’Alba della Libertà, il gruppo di maggioranza che guida il paese con il sindaco Michele De Lucia da dieci anni dovrà esprimere il nome del candidato sindaco. De Lucia non potrà ricandidarsi per il divieto del doppio mandato. Sembra che De Lucia sia orientato verso l’assessore all’ambiente e al bilancio Giuseppe Guida, il vicesindaco Francesco Fusco non ha fatto ancora sapere se si candida con Guida, se non farà parte di questa tornata o se farà una lista sua. Il capogruppo di opposizione Luca Vespoli ha annunciato da tempo che la sua esperienza politica è terminata. L’alternativa sembra nascere dal gruppo di Lorenzo Cinque, albergatore ex assessore al turismo in passato, e dall’ex sindaco Domenico Marrone verso il quale orbitano i giovani della manifestazione di “Positano non si Lega”.

Amalfi : Lo scontro, come già annunciato, è fra l’attuale sindaco Daniele Milano e una coalizione che vede gli ex sindaci Antonio De Luca e Alfonso Del Pizzo che sarà a guidare il gruppo, come anticipato da Positanonews durante il lockdown per il coronavirus Covid-19, e Giovanni Torre già candidato sindaco. Sarà una sorta di “vendetta” di Del Pizzo che fu disarcionato proprio da Daniele Milano con Matteo Bottone e Francesco De Riso, che stanno con Milano, e Gennaro Pisacane, da tutti dato come futuro assessore al turismo, ma ha dichiarato che stava pensando di fare un suo gruppo. Andrea Cretella ha annunciato l’appoggio a Del Pizzo, probabile anche che lo faccia Gianluca Laudano, ex consigliere di Milano , sempre attivo sui social network, in particolare facebook nel denunciare problemi di manutenzione. Sta fuori dalla competizione “Amalfi sei Tu” con Pasquale Buonocore e Benerice Carbone, ma non il PD, che si riconosce nel movimento di Del Pizzo, anche se ci sono però componenti di destra e Milano ha fatto molte manifestazioni con De Luca Governatore della Regione Campania . Chiave di volta sarà Matteo Bottone con i suoi 500 voti assicurati, anche se confidò a Positanonews di essere stanco, il resto del gruppo rimane con Milano.

Maiori : come anticipato la sfida sarà con Antonio Capone sindaco uscente e Lucia Mammato che raggrupperebbe le opposizioni . Capone ha perso molti pezzi e si sarebbe rivolto a Stefano Della Pietra che dagli USA non vuole saperne di entrare nelle vicende . Della Pietra è stato il “padre ” politico di Capone, ma non lo ha mai riconosciuto come suo successore . La Mammato sta facendo la quadra con tutte le opposizioni e si dovrebbe evitare altre candidature altrimenti Capone rivince.