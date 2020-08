Maiori verso il voto: tante incognite sulle liste, ma spunta il nome di Salvatore Proto

Mancano due settimane alla consegna delle liste elettorali, ma a Maiori, tra i paesi della Costiera Amalfitana che andranno al voto a settembre, nonostante l’acceso clima politico degli ultimi mesi, ci sono ancora tante incognite. Il sindaco uscente Antonio Capone anzitempo ha confermato la propria candidatura, mentre dal fronte opposto la situazione è ancora indefinita.

Sembra infatti che la minoranza, non sia riuscita del tutto a stringersi intorno a Lucia Mammato, con la consigliera che è attualmente candidata ad essere la principale sfidante di Capone. Si parla comunque della costruzione di altre alternative, partendo da Gianpiero Romano, che potrebbe mettere insieme un gruppo di giovani, anche se di recente Salvatore Proto ha chiaramente manifestato le proprie intenzioni a scendere in campo.

Dopo aver abbandonato la Lega a livello costiero, Proto ha esposto la propria posizione in un recente post su Facebook. “Lavoriamo per proporre un’alternativa credibile, competente e lontana dai vecchi schemi – scrive Salvatore Proto – Lavoriamo nell’esclusivo interesse del paese. Lavoriamo per ridare alla città il senso di comunità, donne e uomini che stanno insieme per una ragione più profonda di una ragione politica, quella ragione politica che negli ultimi anni è diventata solo una corsa per occupare lo scranno e tutelare i propri interessi. Noi stiamo insieme per la speranza di rinascere… RINASCIAMO INSIEME!”.

Nonostante si attende solo l’ufficialità, non sono mancate comunque le reazioni a tale messaggio, come quella dell’attuale consigliere di minoranza Valentino Fiorillo, che ha fatto già sapere che con la fine questa consiliatura, si concluderà la propria esperienza politica. “Mi dispiace non poter essere con voi, io faccio evidentemente parte di quella schiera che ha “tutelato i propri interessi”. Poi, eventualmente, mi farete sapere qual è stato il mio interesse tutelato”, ha scritto il consigliere di Civitas 2.0.