Adotta un pistacchio, dagli un nome e ricevi i dolci a casa: da oggi si può!

Tra i vari sapori che contraddistinguono una terra splendida come la Sicilia, uno di questi è sicuramente quello del pistacchio.

Amatissimo in tutto il mondo, con un gusto davvero unico e caratteristico, nell’isola siciliana rappresenta davvero un’eccellenza.

Proprio da lì arriva una bella iniziativa da parte di due pasticceri che hanno lanciato sul web una campagna di crowdfunding che permetterà di “adottare un pistacchio”, favorendo la creazione di un pistacchieto e ricevendo a casa prodotti dolciari proprio a base proprio di quell’ingrediente tanto amato.

Come si legge in questo articolo di Repubblica, infatti, “due pasticceri di Canicattì, in provincia di Agrigento, si sono messi in testa di piantare e coltivare 70 alberi di pistacchio di una vecchia varietà”.

Un sogno il loro, legato alle loro radici e alla possibilità di creare un rapporto ancora più stretto con il loro territorio.

“La campagna di crowdfunding – si legge sempre qui – ha l’obiettivo non solo di avere una raccolta di prossimità, ma anche di salvare una varietà autoctona del particolare albero”.

Chi deciderà di adottare il pistacchio (oltre a ricevere a casa alcuni prodotti dolciari) darà così il nome all’albero, verrà informato sulla crescita e sulla fioritura e potrà così seguirne tutte le fasi dello sviluppo.