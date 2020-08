Oggi lunedi 10 agosto 2020, notte di San Lorenzo. Festa del patrono di Scala, in alto, sulla Costa Amalfitana. In penisola sorrentina non abbiamo luoghi di culto dedicati a questo santo. Il toponimo Punta San Lorenzo, ci fa pensare che forse in antichità potesse esistere una cappella a lui dedicata sulla sottile punta, già sede di una costruzione romana per i reperti ritrovati.

Una passeggiata in barca verso il Rovigliano ci permetterebbe di salutare l’Amerigo Vespucci , giunto in rada da ieri per omaggiare la sua citta natale. e in partenza oggi nel tardo pomeriggio.

In serata possiamo godere di uno spettacolo musicale di Francesca Maresca a Villa Cerulli a Massa Lubrense o di uno teatrale a Villa Fiorentino. A Tramonti in alto sulla costa amalfitana CALICI DI STELLE 2020, organizzato in quasi tutti i ristoranti. A Piano presso il Campetto di Mortora proiezione del film dedicato a Bettino Craxi.

SUMMERTIME 2020 VILLA FIORENTINO SORRENTO

LUNEDI’ 10 AGOSTO: Marco Palmieri e Mario Aterrano in RISATE SOTTO LE STELLE- Uno spettacolo di Mario Aterrano ingresso € 10

MASSA LUBRENSE -STORIE DI STELLE E DI SIRENE CONCERTO CON FRANCESCA MARESCA A VILLA CERULLI . INGRESSO LIBERO SECONDE NORMATIVE ANTICOVID.

PIANO DI SORRENTO. CAMPETTO DI MORTORA PROIEZIONE DEL FILM HAMAMMET.

TRAMONTI CALICI DI STELLE. EVENTO ITINERANTE NEI VARI RISTORANTI

RAVELLO FESTIVAL DOMATTINA ALLE 05.00 CONCERTO ALL’ALBA

REAL SITO DI CARDITELLO ENZO AVITABILE I CONCERTO