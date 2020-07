La Regione Campania, al Ravello Festival, ricorda Ennio Morricone

Il servizio del Tg1 ripercorre l’emozionate apertura, ieri sera, del Ravello Festival dedicata al Maestro Ennio Morricone. In scena la sua orchestra, la Roma Sinfonietta, per la prima volta in pubblico dopo il lockdown, diretta dal figlio Andrea.Un altro grande evento culturale, di livello internazionale, promosso dalla Regione Campania.

