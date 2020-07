A Ravello la gente si riunisce in piazza intorno al maxischermo per vedere il Festival, come i Mondiali di Calcio. Un’immagine simbolica di una Costiera Amalfitana, che recupera un po’ di normalità in questa particolare estate, all’insegna delle misure di contrasto al contagio da Covid. Come ci ha spiegato il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, sono infatti solo 60 i posti prenotabili in Villa Rufolo. Toccante il ricordo per il Maestro Morricone, con l’adunata di persone in Piazza Duomo che assiste silente alle performance emozionanti dell’orchestra romana diretta da Andrea Morricone. (Foto e Video Lucio Esposito e Sara Ciocio)

