L’8 Luglio a Minori i libri di Donaldo Di Lieto e Paola Bonadies, Il 9 luglio a Cetara versi e fotografie di Poesie Metropolitane

L’8 Luglio a Minori i libri di Donaldo Di Lieto e Paola Bonadies, con Massimo Bignardi.

Il 9 luglio a Cetara versi e fotografie di Poesie Metropolitane, e “Azione” di Polis SA

Proseguono gli appuntamenti con la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Mercoledì 8 Luglio, dopo le “Regine” di Paolo Sciortino, si torna a Minori a Largo Solaio dei Pastai, ore 20.00, con due libri: “Pagine sparse. Viaggio attraverso la giovinezza partendo dalla Costa d’Amalfi” del minorese Donaldo Di Lieto, e “Colori al rovescio” della salernitana Paola Bonadies edito da Gutenberg. Del primo, il “memoriale” di un giovane della Costiera Amalfitana con la voglia di “evadere” dalla sua realtà, ed emigrato in Lombardia nel 1969, ne parla il figlio dell’Autore, Norman Di Lieto, anche lui cimentatosi con il romanzo. Dei versi “colorati” della giovanissima poetessa e disegnatrice, recentemente scomparsa, parlerà il critico d’arte Massimo Bignardi, con gli attori Attilio Bonadies e Maria Staiano, la musicista Alyssia Cappotto. A condurre la serata Alfonso Bottone, direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it.

Il 9 luglio serata di chiusura di “Di-Versi Gara Poetica e Fotografica” promossa dall’Associazione Poesie Metropolitane. Poesia e fotografia inedita “insieme” per esprimersi sul tema promosso dall’edizione 2020 della Festa del Libro in Mediterraneo: la “Diversità”- affinché “Nessuno si senta SBAGLIATO in questo mondo”. L’arte come strumento per abbattere muri e frontiere e per creare integrazione e inclusione tra le persone sarà protagonista, alle 20.00, nella Piazzetta Grotta di Cetara, suggellato dal gemellaggio tra ..incostieraamalfitana.it e Poesie Metropolitane.

Nel corso della serata per la Selezione del Premio costadamalfilibri sezione “Antologie”, il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone presenterà “Azione” testo di Autori vari, curato da Mimmo Oliva, edito da Polis SA. Un insieme di saggi su temi di scottante attualita’, nei quali insieme ad un’analisi dei problemi vengono indicate linee di AZIONE per risolverli e per cambiare lo stato delle cose esistente. Autori dei brevi saggi: Giovanni Cafaro, Antonello Rivano, Carmen Leelo Costa, Domenico Scala, Eleonora Marchini, Federico Esposito, Idilio Galeotti, Lino Picca, Marco Caruso, Maria Di Serio, Francesco Paciello, Antonia Pannullo e Vincenzo Liarda.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.