Probabile riapertura del sistema turistico per il 25 maggio.

Stamani c’è stato un incontro tra gli operatori turistici, il governatore De Luca e la task force regionale in cui c’è stata la richiesta di riaprire il sistema turistico della Campania il 25 maggio per non compromettere l’intera stagione lavorativa di molte attività e di attenersi al protocollo sanitario disposto dal governo. Il Presidente dell’ABBAC, Agostino Ingenito ha espresso un commento a tal proposito: “Auspichiamo che De Luca ci consenta di accogliere gli ospiti stranieri dal 3 giugno come previsto già nel calendario nazionale. Anche in questo caso, ulteriori azioni che bloccano l’accesso verso la nostra Regione ci condannerebbero all’oblio per questa stagione. Il governatore si fidi di noi operatori dell’ospitalità ed accoglienza, abbiamo esperienze e competenze e siamo i primi a voler tutelare noi stessi, i nostri collaboratori e gli ospiti ma è inderogabile riaprire, dando anche chiari segnali internazionali. Va bene effettuare verifiche ai varchi regionali per evitare contagi ma occorre anche buon senso. La posizione attendista della Campania ci vede oggi penalizzati verso altre regioni che stanno lavorando ad una strategia. Serve un progetto di promozione turistica Campania Sicura che evidenzi il fatto di essere uno dei territori meno colpiti dalla pandemia ed offra opportunità concrete verso i flussi turistici. Occorre una sinergia in questo senso. Basta attendismo, servono azioni concrete per incentivare flussi di turismo anche con un voucher regionale immediatamente spendibile in tutte le strutture, accordi con compagnie aeree, realizzare punti territoriali di accoglienza, lavorare ad una governance del turismo che in questi anni non c’è stata”.