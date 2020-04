Cetara, Costiera amalfiana. Dopo la diretta ieri sera con Positanonews il sindaco Della Monica ha parlato in diretta con la cittadinza sull’esito dei tamponi “L’infermiera è stata molto responsabile e quindi sono tutti negativi i tamponi, gli otto più importanti , poi aspettiamo gli altri quattro domani. Ho avuto da poco la notizia da Salerno, mi preoccupavo solo per il marito, ma è negativo al Coronavirus Covid-19 “. Un sospiro di sollievo per il paese, poi il sindaco ha parlato di mascherine, della chiusura di tutte le attività per la Pasquetta e dei buoni spesa.

