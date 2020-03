Sant’Agnello, housing sociale: martedì pomeriggio consiglio comunale straordinario. Si parlerà anche del Katarì

Il Comune di Sant’Agnello ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio Comunale per martedì pomeriggio ore 17. In caso di numero minimo di presenti non raggiunto, è prevista seconda convocazione per il giorno successivo, sempre alle ore 17.

La seduta, difatti, servirà ad affrontare il problema Housing Sociale. Qualche giorno fa il gip Antonio Fiorentino ha depositato le motivazioni della sentenza che ha portato al sequestro preventivo del complesso, dichiarando illegittimo il permesso a costruire “sotto il profilo urbanistico e ambientale, perché non rispettate le disposizioni del Put della Penisola Sorrentina”.

Il decreto d’urgenza era stato emesso dai sostituti Andreana Ambrosino e Rosa Annunziata, praticamente a tre giorni dall’inaugurazione del nuovo quartiere ecocompatibile ed ecosostenibile costruito su progetto dell’ingegner Antonio Elefante, il principale indagato perché anche amministratore della Shs srl. Iscritti nel registro degli indagati anche i nomi di altre tre persone: Massimiliano Zurlo, commercialista e amministratore pro tempore dell’azienda e i due ad della New Electra, l’avvocato Danilo Esposito e Francesco Gargiulo.

Nella seduta di martedì, però, si parlerà anche dello stabilimento balneare Katarì. Lo stabilimento in questione, come sappiamo, è stato al centro di una vicenda contorta che ha visto protagonisti il Comune di Sant’Agnello e la società che si doveva occupare della gestione, la Masck srl. L’estate scorsa si arrivò alla diffida da parte del Comune e poi la formulazione della revoca dell’affidamento. La mancata apertura dello stabilimento venne intesa dal Comune come interruzione di un pubblico servizio, con danno economico alle casse dell’Amministrazione, al turismo balneare e all’impossibilità di garantire spazi ai cittadini di Sant’Agnello.