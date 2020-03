Gragnano, scoperta coppia appartata: multati per la violazione del decreto governativo

Continuano, purtroppo, a giungere notizie sulle violazioni dei decreti del Governo Conte. L’isolamento domiciliare dettato dall’emergenza sanitaria da coronavirus, questa volta è stato sfidato da una giovane coppia dei Monti Lattari. Secondo quanto riportato da Metropolis, i due fidanzati si erano appartati a Gragnano in via Piana, dopo essersi dati appuntamento, in barba alle misure che vietano di uscire di casa, se non in casi di necessità.

I due 27enni, lui di Lettere e lei di Pimonte, non hanno trovato la tranquillità sperata, infatti sono stati colti in fragrante dai Carabinieri di Gragnano, che li hanno scoperti e multati. I ragazzi hanno fatto ritorno alle proprie abitazioni a bordo della moto, con cui avevano raggiunto il posto, ed ora non resta loro che meditare sui baci dal retrogusto amaro, scambiati mentre intorno si sta vivendo una situazione tragica, fatta di privazioni.

Nella giornata di ieri, inoltre, c’è stato anche un giro di vite a Castellammare di Stabia, dove sono state denunciate quattro persone e due attività commerciali: due ragazze provenivano da Pompei.