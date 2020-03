Diari di una quarantena: la truccatrice professionista Nicki Storey racconta i suoi giorni a Positano

Non ha perso la sua voglia di raccontare e di intrattenere la simpaticissima truccatrice professionista Nicki Storey, da molti nota come “Nicki Positano”. Nicki, truccatrice inglese, la quale ha lavorato con produzioni di fama mondiale e che da oltre 15 anni vive a Positano e racconta nel suo canale Youtube come trascorre la sua vita in Costiera Amalfitana, ha deciso di fare una sorta di resoconto di questi giorni di quarantena.

Ogni giorno, sul suo profilo Instagram, sta portando avanti una sorta di diario di una quarantena. Giunto al giorno 9, ha raccontato: “E i giorni sono diventati più caldi e gli alberi erano pieni di germogli. I fiori sparsi nella brezza e gli uccelli cantavano nel silenzio. La spiaggia deserta attese pazientemente mentre le onde accarezzavano le rive lisce per l’assenza di impronte. E alle 18 la musica. Le persiane si aprirono, i balconi si riempirono e tutti si fermarono a cantare o ascoltare mentre il sole tramontava il giorno 9”.

Chiaro riferimento, il suo, al flashmob che ha visto protagonista anche Positano nei giorni scorsi.

Fa abbastanza impressione anche, guardando i suoi video sul canale Youtube, come di punto in bianco, a causa dell’emergenza nazionale, la sua vita, come quella di tutti, sia stata stravolta: “Domenica scorsa ho trascorso una bellissima giornata sul Sentiero degli Dei con gli amici. Abbiamo realizzato un video, che sarebbe stato l’inizio di questo video, ma entro martedì tutto era cambiato.

L’intero paese è entrato in un blocco di quarantena per cercare di contenere il Coronavirus e ci hanno detto di rimanere a casa il più possibile. Quindi questo video è ovviamente girato principalmente a casa, ma con una “gita” al negozio di generi alimentari, una corsa all’aeroporto per portare Skye a casa e alcuni flashmob sul balcone!”.