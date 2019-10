Ravello. Ci lascia all’età di 93 anni Antonio Borgese, ex consigliere ed assessore comunale

Ravello piange la scomparsa del 93enne Antonio Borgese, uno dei personaggi che fanno parte della storia della città della costiera amalfitana. Borgese, infatti, ha ricoperto per anni il ruolo di dipendente dell’ufficio di collocamento ed è stato anche consigliere ed assessore comunale. Amante della sua città di cui conosceva benissimo la storia che ha voluto fermare in alcune sue pubblicazioni. Antonio Borgese lascia nel dolore i figli Omar, Evan e Karim e si ricongiunge in cielo all’amato figlio Oscar, deceduto nel 2007 in un incidente quanto aveva appena 24 anni. I funerali saranno celebrati alle 10.30 di domani 9 ottobre nel Duomo , saggio, fine oratore, ha vissuto i mutamenti sociali dal periodo del secondo conflitto mondiale alla Ravello della Dolce Vita, fino ai tempi moderni. Ha raccontato più volte aneddoti e personaggi di varie epoche attraverso interviste e volumi. L’ultima testimonianza, quella resa al giornalista Silvano Polvani, autore della biografia dello storico sindaco Lorenzo Mansi che sarà presentata sabato prossimo a Ravello.

Il Sindaco di Ravello, interprete dei sentimenti dell’intera Amministrazione Comunale e della Cittadinanza tutta, ha espresso il più vivo dolore per la scomparsa del caro

Antonio Borgese facendo giungere ai figli ed familiari tutti il cordoglio dell’intera Cittá.

Ed anche noi di Positanonews esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia per il lutto che li ha colpiti ed esprimiamo le più sentite condoglianze.