Da Positano agli Stati Uniti seguiamo sempre il nostro Edy Cuccurullo, l’ormai affermato chef televisivo che sta avendo grande successo in Minnesota, con il suo programma Editalian. Ospite d’eccezione in questa puntata è la mamma Margherita, per parlare di una ricetta che di famiglia e calore delle feste, ovvero la lasagna: come spiega la madre dello chef, questo piatto non manca mai nelle festività, a Natale come a Pasqua. Edy Cuccurullo abbina a questa lasagna bolognese, un buon bicchiere di aglianico rosso.